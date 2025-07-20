نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقترح داخل الأهلي بتأجيل التعاقد مع بديل وسام أبوعلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي إبراهيم المنيسي، رئيس تحرير مجلة النادي الأهلي، عن وجود مقترح داخل القلعة الحمراء يقضي بتأجيل التعاقد مع مهاجم جديد بديل لوسام أبوعلي حتى فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

تأجيل التعاقد مع بديل وسام أبوعلي

وأشار المنيسي، في تصريحات عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، إلى أن وسام أبوعلي بات قريبًا من الانضمام إلى صفوف نادي كولومبوس الأمريكي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعد التوصل لاتفاق نهائي بشأن التفاصيل المالية والتعاقدية للصفقة.

وفيما يتعلق بالبديل المحتمل لأبوعلي، قال المنيسي: "القرار في الأساس فني، ويتعلق برؤية المدير الفني خوسيه ريبيرو، الذي يمتلك حاليًا في صفوف الفريق ثلاثة مهاجمين هم: محمد شريف، وجراديشار، وحمزة عبدالكريم، والأخير يحظى بثقة كبيرة من المدرب، والدليل على ذلك سفره مع البعثة إلى معسكر تونس. المسألة الآن تتمحور حول ما إذا كان الجهاز الفني سيكتفي بهؤلاء اللاعبين أم سيتجه للتعاقد مع مهاجم جديد".

وأضاف: "هناك عدة آراء مطروحة على الطاولة، وشركة متخصصة في الاستكشاف (scouting) تعمل حاليًا على تقييم الأسماء المطروحة. المقترح الرئيسي هو الاستمرار بالمجموعة الحالية حتى يناير، لا سيما في ظل وجود تنافس قوي بين اللاعبين داخل المعسكر، ما يمنح الفرصة لتقييمهم عن قرب، وفي الوقت نفسه متابعة أداء المهاجمين المرشحين مع فرقهم خلال الأشهر القادمة".

واختتم المنيسي حديثه قائلًا: "هناك أيضًا رأي آخر يدعو لاستغلال الإمكانيات المالية المتاحة حاليًا، خاصة بعد رحيل أبوعلي، لتدعيم الصفوف بلاعب جديد فورًا. في النهاية، القرار النهائي سيُتخذ من خلال التشاور بين الكابتن محمود الخطيب، ومحمد يوسف، والمدرب البرتغالي خوسيه ريبيرو".