نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسط غيابات عديدة.. النصر السعودي يتوجه إلى النمسا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، اليوم الأحد، إلى النمسا، للدخول في معسكر تدريبي خارجي يشكّل المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للموسم الرياضي 2025-2026، والممتد حتى الرابع من أغسطس المقبل.

يهدف المعسكر إلى رفع مستويات الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، في إطار التحضير لموسم مزدحم بالمنافسات على الصعيدين المحلي والقاري، تحت إشراف المدير الفني جورجى جيسوس.

وضمّت قائمة النصر المغادرة إلى النمسا 21 لاعبًا، يتقدمهم الرباعي الأجنبي ساديو ماني، مارسيلو بروزوفيتش، أنجيلو غابرييل، وماثيوس بينتو، إلى جانب عدد من العناصر المحلية الشابة وذات الخبرة، أبرزهم عبدالرحمن غريب، سلطان الغنام، وعبدالمجيد الصليهم.



وشملت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: ماثيوس بينتو، راغد النجار، مبارك البوعينين

الدفاع: ماجد قشيش، نادر الشراري، عواد أمان، سلطان الغنام، عبد العزيز الفرج

الوسط: ويسلي تيكسيرا، عبد الرحمن غريب، أنجيلو جابرييل، عبد الملك الجابر، مارسيلو بروزوفيتش، عبد المجيد الصليهم، عبد الله الخيبري، عبد العزيز العليوة

الهجوم: ساديو ماني، محمد مران، سعد حقوي، مشاري النمر

وشهدت القائمة غياب ثلاثة أسماء بارزة هم: الإسباني إيمريك لابورت، البرتغالي أوتافيو، والمدافع محمد آل فتيل، ما عزز التكهنات حول إمكانية رحيلهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة فى ظل ارتباط بعضهم بعروض خارجية.

من المنتظر أن ينضم عدد من لاعبي النصر إلى المعسكر خلال الأيام القليلة المقبلة، وعلى رأسهم قائد الفريق كريستيانو رونالدو، إلى جانب نواف العقيدي، نواف بوشل، عبد الإله العمري، علي الحسن، أيمن يحيى، وصفقة الدفاع الجديدة محمد سيماكان، القادم من لايبزيغ الألماني.

كما انضم سامي النجعي لقائمة الفريق المغادرة لمعسكر النمسا، ليُكمل هناك المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي