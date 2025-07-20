نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رصيده خلص.. الزمالك يستقر على مستقبل فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي كريم رمزي، أن نادي الزمالك استقر على توجيه الشكر إلى أحمد فتوح، مشيرا إلى مسؤولي الأبيض بالإجماع لا يريدون بقاء اللاعب.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: احمد فتوح خلص كل الدعم الذي كان يحصل عليه من الجميع روصيد أحمد فتوح من " التعاطف " لدي الجماهير نفذ بسبب كثرة ازماته المتكررة والاخطاء الكارثية

وأضاف: كان من المفروض أن يتعظ فتوح بعد حادث الساحل الشمالي الشهير ولكن اللاعب عاد لعدم التزامه، وعبد الناصر محمد لم يمنحه الموافقة للتغيب عن معسكر الزمالك.

وتابع: الزمالك اتخذ قرار هو الاقوى وهو توقيع غرامة مليون جنيه على اللاعب وإحالته للتحقيق، وفتوح في طريقه للرحيل وأيامه أنتهت في الزمالك ومسؤولي الابيض مش عايزين اللاعب في النادي.

وواصل: أحمد فتوح لم يستغل موهبته الكبيرة، وهو لاعب من المواهب المميزة في الكرة المصرية، ولكن اللاعب لم يتعظ في أكثر من مناسبة، وأنا شخصيا أصبحت لا أتعاطف مع أحمد فتوح بسبب أزماته المتكررة.