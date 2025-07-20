أحمد جودة - القاهرة - المرج يتعاقد مع نجم المصري وبتروجت السابق

أعلن نادي المرج، عن اولى صفقات الموسم الجديد بالتعاقد مع اللاعب محمد القط لاعب وسط المصري الأسبق، استعدادا لخوض الموسم المقبل.

وجاء التوقيع في حضور كلًا من ياسر راشد المدير الفني للفريق وحمادة زيزو مدير النشاط الرياضي وأحمد سلامة عضو مجلس الإدارة ومحمد تركي المدير التنفيذي للنادي.

و سبق القط اللعب من قبل لأندية النصر والمصري والداخلية وبتروجت وزد والإعلاميين.

و بدأ المرج تدريباته أمس استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.