محمد عبد الجليل: الأهلي قادر أن يصنع 30 من وسام أبو علي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، أن الأهلي قادر أن يصنع 30 من وسام أبو علي، مطالبا الأحمر بطي صفحة اللاعب.

وقال عبد الجليل في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الأهلي كبير ولن يقف على وسام أبو علي وعلى الأهلي أن يغلق هذه الصفحة.

وأضاف: الاهلي سيصنع 30 من وسام أبو علي، واللاعب لم يكن معروفا والأهلي من صنع اللاعب، وأرى أن جنسية اللاعب هي من أثارت تعاطفنا الكبير معه ودعم الجمهور الأهلاوي له.

وتابع: الاهلي بيعمل من الفسيخ شربات، واي لاعب بيجيب جولين مع الاهلي بيروح لحتة تانية، ولكن وسام ابو علي مهاجم مميز، وانا مش عارف اتعاطف معاه ولا لا.

وأكمل: الاهلي عليه أن يبحث عن مهاجم بديل وجراديشار غير مقنع وكذلك محمد شريف، والاهلي هياكل الأخضر واليابس باللاعبين الموجودين، واتمنى ان يتعاقد مع مصطفى محمد وهو الانسب للاهلي كبديل لوسام ابو علي.