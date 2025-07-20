نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتباكات في النمسا بين جماهير ثلاثة أندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وقعت اشتباكات جماعية أمس السبت بين مشجعي أوغسبورغ وفريق ميونخ 1860 الألماني وجماهير فريق أوستريا لوستيناو المنافس بدوري الدرجة الثانية النمساوي، وفقًا للشرطة النمساوية.

اندلع الشجار بين نحو 150 شخصًا، حيث تم إلقاء الزجاجات والحجارة، بالإضافة إلى احتكاك جسدي مباشر، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص خلال الشجار الذي وقع في لوستيناو، بجانب تضرر عدة سيارات.

وخاض 1860 ميونخ المنافس بدوري الدرجة الثالثة الألماني مباراة ودية في وقت سابق ضد فادوز في مدينة تشور السويسرية، بينما واجه أوغسبورغ فريق أوستريا لوستيناو، علمًا بأن الفريقين تجمعهما علاقة صداقة جماهيرية مميزة.

وفي طريق عودتهم إلى ألمانيا، مر مشجعو 1860 ميونخ عبر لوستيناو، قبل اندلاع الاشتباكات التي وصفها متحدث باسم الشرطة بأنها "مشاجرة مدبرة مسبقًا.. لا نعتقد أن هذا حدث بالصدفة".

وتمكن نحو 60 رجل شرطة من السيطرة على الوضع في النهاية، وتم اصطحاب مشجعي 1860 ميونخ في حافلتهم إلى الحدود وتسليمهم إلى السلطات الألمانية.

