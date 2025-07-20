نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: أرفض مزايدات الاتحاد الفلسطيني.. ووسام ابو علي "ميعرفش حاجة عن غزة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، عن أزمة الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي وإصراره على الرحيل من المارد الأحمر.

عبد الجليل يفتح النار على وسام أبو علي والاتحاد الفلسطيني

وقال عبد الجليل في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الاهلي بيعمل من الفسيخ شربات، واي لاعب بيجيب جولين مع الاهلي بيروح لحتة تانية، ولكن وسام ابو علي مهاجم مميز، وانا مش عارف اتعاطف معاه ولا لا.

وأضاف: حتة إنه فلسطيني هي ما اثارت تعاطف الجماهير الاهلاوية، على الرغم من إنه لا يوجد فارق عن ازارو أو فلافيو، ووسام ابو علي لا يعلم اي شئ عن غزة ولا احب المزايدات عن حبنا لفلسطين

وتابع: الاهلي لا بد ان يطوي صفحة وسام أبو علي بشكل نهائي، والاهلي نادي كبير وهيعمل 30 من سام ابو علي، ووسام تألق بشكل لافت في كأس العالم للأندية وهي السبب في هذا العرض ولكن على الاهلي ان يغلق هذه الصفحة