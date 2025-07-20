نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: رحيل وسام أبوعلي عن الأهلي تم بصفقة تاريخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الإعلامي كريم رمزي، بمفاوضات النادي الأهلي مع نادي كوزموس الأمريكي، لبيع النجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كريم رمزي: رحيل وسام أبوعلي عن الأهلي تم بصفقة تاريخية

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى: "رأى الشخصي في قصة وسام أبوعلي هي رحيله لأنه ليس لديه الرغبة أم يستمر مع المارد الأحمر ".

وأضاف:" الأهلى حقق أكبر استفادة مادية من بيع اللاعب، وفي النهاية الأهلي حصل على المراد من قصة مفاوضات طويلة استمرت اسبوعين لرحيل اللاعب والرحيل تم بشروط الأهلي".

واختتم كريم رمزي تصريحاته: "صفقة وسام أبوعلي تاريخية تمت بمقابل مادي يقترب من 9.5 مليون ونص دولار بالإضافة إلى 15% من نسبة إعادة بيعه من ناديه الأمريكي الجديد إلى نادي آخر "

