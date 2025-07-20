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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن تفاصيل جديدة بشأن صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجديدة، قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد وذلك لتدعيم صفوف الفارس الأبيض.

كريم رمزي يكشف عن تفاصيل هامة بشأن صفقات الزمالك الجديدة

وأكد الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" آدم الكايد وقع لنادي الزمالك في صفقة انتقال حر والإعلان الرسمي خلال ساعات".

وتابع:" أما المغربي عبد الحميد معالي وقع لنادي الزمالك أيضا وستكون صفقة جديدة تحت السن".

واختتم كريم رمزي:" نادي الزمالك يسعى إلى رحيل أحمد الجفالي من أجل التعاقد مع جناح جديد، كما أصبح رحيل أحمد فتوح قريب بعد أزمته الأخيرة".

