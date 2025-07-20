نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحسم موقفه النهائي من رحيل فتوح.. و4 صفقات جديدة للأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسمت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، موقف أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم النهائي من الرحيل عن القلعة البيضاء، بعد الأزمة التي افتعلها اللاعب منذ ساعات قليلة.

الزمالك يحسم موقفه النهائي من رحيل فتوح.. و4 صفقات جديدة للأبيض

وأكد الناقد الرياضي أحمد الهوارى في تصريحات عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي :" أحمد فتوح لن يكون لاعبا في الزمالك بالموسم الجديد"

وأضاف:" الزمالك من المقرر أن يتعاقد مع 4 لاعبين جداد بخلاف ما تم الإعلان عنهم".

كما أوضح:" محمد إسماعيل وقع لنادي الزمالك بشكل رسمي وإدارة الزمالك تنهي الإتفاق حاليا مع نادي زد".

وأتم كريم رمزي:" ميركاتو الزمالك ممكن أن ينتهي في النهاية بضم 10 صفقات دفعة واحدة".

