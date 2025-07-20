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أحمد جودة - القاهرة -

طالب محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق من من مسؤولي الأهلي، بضرورة التعاقد مع مهاجم قوي بديل لوسام أبو علي.

محمد عبد الجليل: " جراديشار " غير مقنع.. ولا بد من التعاقد مع مهاجم مميز

وقال عبد الجليل في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: بكل صراحة أن جراديشار ليس الأنسب لقيادة هجوم الأهلي في الوقت الحالي

وأضاف: جراديشار لن يعوض رحيل وسام أبو علي في الوقت الحالي ولا محمد شريف، وأرى أن الأهلي بحاجة إلى التعاقد مع مصطفى محمد هو الأنسب في الوقت الحالي.

وواصل: الاهلي سيصنع 30 من وسام أبو علي، واللاعب لم يكن معروفا والأهلي من صنع اللاعب، وأرى أن جنسية اللاعب هي من أثارت تعاطفنا الكبير معه ودعم الجمهور الأهلاوي له.

وتابع: الاهلي بيعمل من الفسيخ شربات، واي لاعب بيجيب جولين مع الاهلي بيروح لحتة تانية، ولكن وسام ابو علي مهاجم مميز، وانا مش عارف اتعاطف معاه ولا لا.

