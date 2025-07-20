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أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي "مسار" لكرة القدم، بقيادة جهازه الفني تحت إشراف محمد بركات، خطته التدريبية المكثفة استعدادًا للموسم الجديد من دوري المحترفين.

"مسار" يُكثف استعداداته لدوري المحترفين.. ومباراة ودية كل خميس

ويهدف الفريق إلى الظهور بمستوى استثنائي لمواصلة رحلة النجاح التي بدأها منذ انتقال ملكيته إلى سير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور ومالك النادي.

ومنذ تولي سير محمد منصور ملكية النادي، حقق "مسار" ثلاثة إنجازات متتالية، صعد خلالها من الدرجة الرابعة إلى الثالثة، ثم الثانية، وصولًا إلى دوري المحترفين.

وتخليدًا لهذا الإنجاز التاريخي، أقام النادي مؤخرًا مراسم تكريم خاصة لفريق الرجال لكرة القدم بمناسبة صعوده، وذلك بعد تصدره لدورة الترقي في منافسة شرسة مع أسمنت أسيوط، حسمها "مسار" قبل جولة من النهاية بعد مباراة ملحمية في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة.

يُركز الجهاز الفني على رفع اللياقة البدنية والجاهزية الفنية للاعبين من خلال خطة تدريبية مكثفة، تتضمن مباراة ودية أسبوعية كل خميس لاختبار الخطط وتجهيز اللاعبين للمباريات الرسمية.

يُقام دوري المحترفين في الموسم الجديد بمشاركة 18 ناديًا، بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بزيادة عدد الفرق، ويضم الموسم الجديد أندية أبو قير للأسمدة، السكة الحديد، القناة، أسوان، بروكسي، بترول أسيوط، وي، الترسانة، بلدية المحلة، الداخلية، المنصورة، طنطا، راية، ديروط، لافيينا، بالإضافة إلى "مسار"، الإنتاج الحربي، ومالية كفرالزيات.

ومن المتوقع أن ينطلق الموسم الجديد من دوري المحترفين المصري في 31 أغسطس المقبل، وفقًا لاستقرار مبدئي لاتحاد الكرة المصري، ويأتي هذا التحديد للموعد بهدف إعطاء الأندية فترة إعداد كافية وضمان جاهزية الملاعب واللاعبين، وذلك ضمن خطة الاتحاد لتطوير المسابقة وتطبيق نظام جديد يواكب معايير الاحتراف وتنظيم البطولات الكبرى.