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أحمد جودة - القاهرة -

اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع الجناح النيجيري تيدي أوكو، لاعب نادي لوزيرن السويسري، في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

الزمالك يقترب من حسم صفقة جناح لوزيرن السويسري

ووفقًا لما نقلته بعض المواقع فقد تم التوصل لاتفاق شبه نهائي على الشروط الشخصية للاعب، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة بين الناديين لحسم التفاصيل المالية وطريقة السداد.

ويُعد أوكو، البالغ من العمر 27 عامًا، من العناصر المميزة في الدوري السويسري، حيث خاض الموسم الماضي 42 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وتشير المصادر إلى أن قيد اللاعب بقائمة الزمالك سيعتمد على رحيل أحمد الجفالي عن صفوف الفريق، لتوفير مكان شاغر في القائمة.

وكان الزمالك قد أتم التعاقد مع أربعة لاعبين حتى الآن خلال الميركاتو الصيفي، وهم: عمرو ناصر، أحمد شريف، الأنغولي شيكو بانزا، وحارس المرمى المهدي سليمان، في إطار خطة شاملة لإعادة الفريق إلى المنافسة المحلية والقارية.