نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيبوكا ينضم إلى الاتحاد السكندري لمدة موسمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد سلامه القائم بأعمال رئيس النادى فى التعاقد مع النيجيرى جون ايبوكا لمدة موسمين قادمًا من النادى المصرى.

ووقع اللاعب على العقود أمام محمد سلامه القائم بأعمال رئيس النادى.

ويلعب إيبوكا فى مركز رأس الحربة ويبلغ من العمر 26 عامًا.

وسبق له اللعب لأندية المصرى وسيراميكا كليوباترا، وانبى وظهر بشكل متميز.

وجاء التعاقد مع جون إيبوكا بعد موافقة أحمد سامى المدير الفني للفريق.

ويعتبر إيبوكا هو الصفقة التاسعة للاتحاد السكندرى فى الميركاتو الصيفي الحالى بعد جنش، محمود عجيب، نور علاء، كناريا، محمد تونى، عبد الرحمن بودى، النيجيرى اسحق سافيور.