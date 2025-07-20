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أحمد جودة - القاهرة - يأمل نادي تشيلسي في بيع الجناح الإنجليزي رحيم سترلينغ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل نحو 20 مليون جنيه إسترليني، بهدف تعويض جزء من قيمة الصفقة التي كلفت النادي 47.5 مليون جنيه حين ضمه من مانشستر سيتي قبل ثلاث سنوات، حسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن أون صنداي".

تشيلسي يسعى لبيع رحيم سترلينج مقابل 20 مليون جنيه إسترليني

سترلينغ، البالغ من العمر 30 عامًا، لم ينجح في تقديم الإضافة المرجوة مع البلوز منذ انتقاله إلى "ستامفورد بريدج"، رغم بدايته القوية. وقد تراجع تأثيره في الفريق بشكل ملحوظ، مع تكرار الانتقادات الجماهيرية وتغير الأجهزة الفنية.

ويأمل تشيلسي في تسريع عملية البيع ضمن خطة لتقليص الأجور وإعادة هيكلة الفريق، بينما يبقى مستقبل اللاعب مفتوحًا، خاصة مع وجود اهتمام من بعض الأندية الإنجليزية والخليجية، التي قد تجد في سترلينغ خيارًا خبراتيًا ومؤثرًا.