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أحمد جودة - القاهرة - توصل نادي روما الإيطالي إلى اتفاق شفهي مع برايتون الإنجليزي للتعاقد مع المهاجم الإيرلندي الشاب إيفان فيرغسون على سبيل الإعارة، مع خيار شراء بقيمة 40 مليون يورو (34.6 مليون جنيه إسترليني)، وفقًا لما كشفه الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو.

روما يقترب من ضم إيفان فيرجسون على سبيل الإعارة مع خيار شراء

فيرغسون، البالغ من العمر 20 عامًا، يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولفت الأنظار بقوته البدنية وحسه التهديفي رغم صغر سنه. ويأمل روما في أن يشكل اللاعب إضافة هجومية قوية تحت قيادة المدرب دانييلي دي روسي.

الصفقة تتضمن إعارة لمدة موسم، مع أحقية الشراء بنهاية الموسم، وهو ما يمنح روما فرصة لاختبار اللاعب في أجواء الدوري الإيطالي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن شرائه.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة روما لتعزيز الخط الأمامي بدماء شابة، بعد معاناة الفريق في الفعالية الهجومية خلال الموسم الماضي.