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أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي بايرن ميونخ تحركاته الحثيثة للتعاقد مع الجناح الكولومبي لويس دياز، نجم ليفربول، بعدما رفض النادي الإنجليزي عرضين سابقين، وفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية.

بايرن ميونخ يقترب من ضم لويس دياز بعد رفض عرضين

وذكرت الصحيفة أن المفاوضات بين الطرفين شهدت تطورًا ملحوظًا في الساعات الماضية، مع اقتراب موعد اجتماع مباشر بين الناديين لحسم مستقبل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، والذي يُعد من الأسماء البارزة في تشكيل "الريدز" منذ انضمامه قادمًا من بورتو في يناير 2022.

بايرن يرى في دياز الحل المثالي لتعويض الرحيل المحتمل أو التذبذب الفني في مركز الجناح، مستفيدًا من قدراته الكبيرة في المراوغة والاختراق، إلى جانب خبرته الأوروبية الواسعة.

وفي المقابل، لم يُبد ليفربول حتى الآن استعدادًا لبيع اللاعب بسهولة، خاصة في ظل اعتماد المدرب أرين سلوت عليه ضمن خططه للموسم الجديد، إلا أن العرض المالي المناسب قد يدفع الإدارة لإعادة النظر.

الصفقة مرشحة لتكون من أبرز عناوين الميركاتو إذا ما نجح بايرن في إقناع ليفربول بالتخلي عن أحد أبرز نجومه الهجوميين.