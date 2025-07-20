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أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي ميلان الإيطالي لإتمام صفقة التعاقد مع الظهير الأيسر الإكوادوري بيرفيس إستوبينان، لاعب برايتون الإنجليزي، لتعويض رحيل الفرنسي ثيو هيرنانديز إلى الهلال السعودي، حسب ما أفاد الصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو.

ميلان يتحرك لضم إستوبينان لتعويض رحيل ثيو هيرنانديز إلى الهلال

إستوبينان، البالغ من العمر 27 عامًا، يعتبر من أبرز الأظهرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفضل سرعته الكبيرة، وانطلاقاته الهجومية، وقدرته على تنفيذ الأدوار الدفاعية والتكتيكية بكفاءة عالية. ويضعه مسؤولو ميلان كخيار أول لسد الفجوة التي تركها رحيل هيرنانديز بعد موافقته على الانتقال للدوري السعودي.

المفاوضات بين ميلان وبرايتون دخلت مراحل متقدمة، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حسم الصفقة، خاصة في ظل رغبة اللاعب في خوض تحدٍ جديد على مستوى النخبة الأوروبية، والمشاركة بانتظام في دوري أبطال أوروبا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة ميلان لإعادة بناء الفريق بعد عدة تغييرات في سوق الانتقالات الحالي، مع التركيز على عناصر ذات طابع هجومي في مراكز الدفاع.