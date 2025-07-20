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أحمد جودة - القاهرة - وضع ناديا مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني، لاعب باريس سان جيرمان، على رأس أولوياتهما خلال سوق الانتقالات الصيفي، وذلك بعد تألقه اللافت في فترة إعارته الموسم الماضي مع يوفنتوس، وفقًا لما ذكره موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي.

صراع إنجليزي على كولو مواني بعد تألقه مع يوفنتوس

كولو مواني، البالغ من العمر 26 عامًا، استعاد بريقه مع السيدة العجوز، حيث سجل أهدافًا حاسمة وقدم مستويات جعلته هدفًا لعدة أندية كبرى في أوروبا، في ظل عدم وضوح مستقبله مع باريس سان جيرمان الذي لم يمنحه دورًا ثابتًا الموسم الماضي.

مانشستر يونايتد يبحث عن مهاجم بديل أو شريك لرأس الحربة الشاب راسموس هويلوند، فيما يرى نيوكاسل في اللاعب الفرنسي دعمًا مثاليًا لمشروعه الطموح الذي يسعى للعودة بقوة للمنافسات الأوروبية.

المنافسة على توقيع كولو مواني قد تشتعل في الأسابيع المقبلة، خاصة مع ترقب باريس سان جيرمان لأي عرض مناسب يتيح له تحقيق استفادة مالية دون خسارة فنية كبيرة.