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أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي برشلونة من حسم صفقة ضم ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، في صفقة مثيرة تشمل تحمّل النادي الكتالوني كامل راتب اللاعب الأسبوعي البالغ 325 ألف جنيه إسترليني، حسب ما كشفته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

برشلونة يتحرك لضم راشفورد ويتكفل بكامل راتبه الضخم

الصفقة المنتظرة ستشهد انتقال راشفورد، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى "كامب نو" بعقد إعارة مبدئي، في محاولة لإعادة إحياء مستواه بعد موسم متذبذب مع الشياطين الحمر، وسط أنباء عن تراجع مكانته في خطط المدرب إريك تين هاغ.

برشلونة يرى في راشفورد خيارًا هجوميًا مثاليًا لدعم الخط الأمامي، خاصة لما يمتلكه من سرعة، وقدرة على الاختراق، وخبرة دولية واسعة. كما تُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة النادي في التعاقد مع لاعبين من طراز عالٍ دون تكبّد رسوم انتقال ضخمة.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تسارعًا في المفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة، التي قد تكون واحدة من أبرز تحركات السوق هذا الصيف.