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أحمد جودة - القاهرة - أصبح نادي ليفربول المرشح الأبرز للتعاقد مع آدم وارتون، نجم خط وسط كريستال بالاس والمنتخب الإنجليزي، البالغ من العمر 21 عامًا، متفوقًا في السباق على توتنهام، حسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ليفربول الأقرب لحسم صفقة آدم وارتون الصيف المقبل

ورغم اهتمام "الريدز" الكبير بضم اللاعب هذا الصيف، فإن الصفقة لن تتم قبل صيف العام المقبل، إذ يُفضّل وارتون الاستمرار لموسم إضافي في ملعب "سيلهرست بارك"، من أجل تطوير مستواه والحفاظ على استمراريته في التشكيل الأساسي.

ويُعد وارتون من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنجليزية، بعد أداءه المميز مع بالاس في النصف الثاني من الموسم الماضي، مما جعله محط أنظار كبار البريميرليغ، وعلى رأسهم ليفربول الذي يخطط لبناء خط وسط شاب ومتنوع القدرات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية النادي طويلة الأمد، التي تهدف إلى تأمين المواهب الواعدة قبل انفجار أسعارها أو انتقالها لأندية أخرى منافسة.