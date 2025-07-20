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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي كريم رمزي، أن الأهلي سيعلن عن رحيل وسام أبو علي الإثنين، والاتفاق حول انتقال اللاعب إلى كولومبوس الأمريكي انتهى.

كريم رمزي: الأهلي سيتعاقد مع مهاجم " سوبر" في يناير المقبل

.وقال رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الاثنين المقبل توقيع العقود الرسمي بين الاهلي وكولومبوس الامريكي لانتقال وسام ابو علي

وأضاف: وسام أبو علي سيرحل مقابل 7 مليون دولار + 2.5 مليون دولار حوافز ومكافآت كأعلى لاعب يتم بيعه في الدوري المصري، وعلى الأهلي ان يبحث عن بديل بنفس قوة وسام أبو علي، لأن الاهلي حاليا اصبح يمتلك لااعبين مميزين وسيأتيهم عروضا مالية اكبر مما يحصلون عليها مع الاحمر.

وأردف: الراتب الكبير لوسام ابو علي وراء اصراره على الرحيل، فوسام ابو علي سيحصل 4 مليون دولار مع فريق كولومبوس الأمريكي، وما فعله وسام ابو علي غير مقبول بسبب ارتباطه بعقد ممتد مع الاهلي ولكنه مفهوم، ووسام نجح نجاح كبير مع الاهلي، والاهلي حقق ما اراد من بيع وسام ابو علي

وواصل: القرار الاقرب في النادي الاهلي عدم انتداب مهاجم بديل لوسام ابو علي حتى شهر يناير المقبل من اجل ضم مهاجم سوبر بسبب ضيق الوقت وقرب بداية الدوري المصري وغلق باب القيد