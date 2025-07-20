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أحمد جودة - القاهرة - قدم نادي ليفربول عرضًا رسميًا بقيمة 69 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى إضافات تصل بقيمة الصفقة الإجمالية إلى 78 مليون جنيه، من أجل التعاقد مع المهاجم الفرنسي هوجو إكيتيكي، نجم آينتراخت فرانكفورت والبالغ من العمر 23 عامًا، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس".

عرض ناري من ليفربول لضم الموهبة الفرنسية إكيتيكي

اللاعب الشاب يُعد من أبرز المواهب الهجومية في أوروبا، بعد تألقه اللافت خلال الموسم الماضي مع النادي الألماني، حيث لفت أنظار كبار القارة بفضل سرعته، وقدرته على إنهاء الهجمات، وتنوع أدواره الهجومية.

ويأتي تحرك "الريدز" في إطار سعي المدرب أرين سلوت لتعزيز الخط الأمامي، مع بناء مشروع جديد قادر على المنافسة محليًا وقاريًا، خاصة في ظل احتمالية رحيل أحد المهاجمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الصفقة، في حال إتمامها، قد تجعل من إكيتيكي أحد أغلى اللاعبين في تاريخ ليفربول، ما يعكس حجم الرهان على موهبته المستقبلية.