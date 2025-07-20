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أحمد جودة - القاهرة - أصبح انتقال الجناح الإنجليزي جادون سانشو من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس مسألة وقت، بعد أن أبدى النادي الإيطالي استعداده لتلبية المطالب المالية للشياطين الحمر.

سانشو يقترب من العودة.. يوفنتوس يحسم اتفاقه مع مانشستر يونايتد

وبحسب شبكة "سبورت ميدياسيت" الإيطالية، وافق يوفنتوس على دفع 25 مليون يورو، وهو المبلغ الذي حدده مانشستر يونايتد لبيع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

من جهته، توصل سانشو إلى اتفاق كامل مع إدارة يوفنتوس على توقيع عقد مدته أربع سنوات، يحصل بموجبه على راتب سنوي يقدّر بـ6 ملايين يورو.

ويأتي هذا التحرك في ظل رغبة اللاعب في بدء صفحة جديدة بعيدًا عن أجواء أولد ترافورد، خاصة بعد فترة من التوتر في علاقته بالجهاز الفني والإدارة.