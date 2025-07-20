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أحمد جودة - القاهرة - اقترب الجناح الإنجليزي جادون سانشو من مغادرة مانشستر يونايتد والانضمام إلى يوفنتوس، في صفقة باتت على مشارف الاكتمال.

صفقة وشيكة تهز الميركاتو.. سانشو على أعتاب يوفنتوس

وذكرت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن الناديين توصلا إلى اتفاق بشأن عدد من التفاصيل النهائية الخاصة بانتقال اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا.

ويأتي ذلك في ظل رغبة يوفنتوس في تدعيم صفوفه هجوميًا، بينما يسعى مانشستر يونايتد للتخلص من بعض اللاعبين غير الأساسيين قبل بداية الموسم الجديد.