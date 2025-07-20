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أحمد جودة - القاهرة -

توصل نادي يوفنتوس الإيطالي إلى اتفاق نهائي مع مانشستر يونايتد لضم الجناح الإنجليزي جادون سانشو بعقد يمتد حتى عام 2029، مقابل 17 مليون يورو متضمنة الحوافز والمتغيرات.

يوفنتوس يقترب من إنهاء أزمة سانشو بصفقة قيمتها 17 مليون يورو

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ميرور" البريطانية، وافق سانشو، صاحب الـ23 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، على تخفيض راتبه السنوي إلى 6 ملايين يورو، أي أقل من نصف ما كان يتقاضاه في مانشستر يونايتد والبالغ 14.4 مليون يورو، من أجل إتمام الانتقال إلى نادي "السيدة العجوز" في تورينو.

وكان نادي فنربخشة التركي قد أبدى اهتمامًا بضم سانشو وعرض عليه راتبًا سنويًا يصل إلى 10 ملايين يورو، إلا أن المفاوضات لم تُكلل بالنجاح، ليفتح الباب أمام يوفنتوس لحسم الصفقة، خاصة بعد تواجد وكيل اللاعب في مدينة تورينو هذا الأسبوع لإنهاء التفاصيل النهائية قبل الإعلان الرسمي، المتوقع أن يتم قبل يوم الخميس المقبل.

ويمثّل هذا الانتقال فرصة سانحو لاستعادة بريقه بعد فترة صعبة قضاها في مانشستر يونايتد، الذي ضمه في 2021 من بوروسيا دورتموند بعقد حتى 2026 مقابل 73 مليون جنيه إسترليني (84 مليون يورو)، قبل أن يعيره إلى تشيلسي في موسم 2023-2024.

وخلال فترته مع "الشياطين الحمر"، خاض سانشو 83 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 6، فيما تألق خلال فترة إعارته إلى تشيلسي بتسجيله 5 أهداف وصناعة 10 في 42 مباراة، وتوّج مع الفريق بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، إلا أن النادي اللندني قرر عدم تفعيل بند الشراء النهائي.

