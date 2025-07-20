مانشستر يونايتد يرفض الانسحاب من تلك الصفقة.. آرسنال مازال يحارب

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحافة البرتغالية أن إدارة مانشستر يونايتد رفضت الانسحاب من صفقة انتقال نجم الدوري البرتغالي، رغم رغبة اللاعب الواضحة بالانضمام إلى آرسنال.

كان مانشستر يونايتد قد أعلن التعاقد مع كونها نجم منتخب البرازيل، لتدعيم خط الهجوم، ومازال في مفاوضات قوية لضم مبيبوبو من برينتفورد بناء على طلب الجهاز الفني.

صراع بين مانشستر يونايتد وارسنال

قالت صــحــيــفــة ريكورد

مانشستر يونايتد وسبورتينغ قريبان من التوصل إلى اتفاق بشأن فيكتور جيوكيريس، ومع ذلك يرغب جيوكيريس في اللعب لأرسنال فقط

سـام سي (صحفي)

كان مانشستر يونايتد مهتمًا بفيكتور جيوكوريس، لكنني لست على علم بأي مفاوضات متقدمة حتى اليوم.

لا يزال أرسنال قريبًا من التوصل إلى اتفاق بشأن اللاعب. جيوكوريس متلهف للانضمام إلى أرسنال.

