نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل انتقال راشفورد إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من المتوقع أن يصبح حلم ماركوس راشفورد بالانتقال إلى برشلونة واقعًا قريبًا، بعد أن وافق مانشستر يونايتد على صفقة إعارة اللاعب الإنجليزي. يسعى العملاق الكتالوني إلى الحصول على خدمات راشفورد على سبيل الإعارة مع خيار شراء، في خطوة يبدو أنها ستحسم في الأيام القليلة القادمة.

برشلونة يغطي الرواتب ويحقق وفرًا ماليًا

سيتكفل برشلونة بتغطية كامل راتب راشفورد البالغ 325،000 جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو ما سيوفر لمانشستر يونايتد نحو 15 مليون جنيه إسترليني من رواتب اللاعبين. هذه الخطوة تعد حاسمة بالنسبة للمدير الفني روبين أموريم، الذي يسعى لتجديد تشكيلة الفريق وتوفير المساحة اللازمة للصفقات الجديدة.

تحركات متوقعة خلال أسبوع

يأمل الجميع أن تتم صفقة الانتقال بشكل رسمي في غضون أسبوع، حيث يتوجه مانشستر يونايتد إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في دوري الصيف للبريميرليج، بينما يبدأ برشلونة جولته التحضيرية في آسيا في 27 يوليو.

راشفورد: فترة إعارة في أستون فيلا ومن ثم حلم برشلونة

بعد أن أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى أستون فيلا، حيث غطت أغلب نفقاته المالية، كانت خطط راشفورد للانتقال إلى إسبانيا قد تعقدت في فترة الانتقالات الشتوية. إلا أن اللاعب أكد في عدة مناسبات أنه يرغب في الانضمام إلى برشلونة، حيث يعد الانتقال إلى النادي الكتالوني خطوة ما دام حلم بها.

ورغم أن تأثيره في الدوري الإنجليزي الممتاز لم يكن بالمستوى المطلوب، إلا أن راشفورد قدم مستويات متميزة في دوري أبطال أوروبا، خاصةً في مباراة الذهاب ضد باريس سان جيرمان في ربع النهائي.

الانتقال إلى برشلونة قد يُنهي علاقة 20 عامًا مع مانشستر يونايتد

إذا تم تنفيذ هذه الصفقة بشكل صحيح، سيشكل ذلك نهاية 20 عامًا من العلاقة بين راشفورد ومانشستر يونايتد. سجل اللاعب 138 هدفًا في 426 مباراة مع الفريق، وفاز بعدد من البطولات المهمة مثل الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

رأي شيرينغهام: انتقاد لقرار راشفورد

في المقابل، اعترض تيدي شيرينغهام، أسطورة مانشستر يونايتد، على رغبة راشفورد في الرحيل، قائلًا: "من الصعب فهم كيف يمكن للاعب من المفترض أنه وصل إلى القمة مع مانشستر يونايتد أن يطالب بالرحيل". وأضاف: "الانتقال من يونايتد إلى برشلونة هو خطوة لم يكن يستحقها راشفورد بعد، والأمر مؤلم لي شخصيًا".

واعتبر شيرينغهام أن تصرف راشفورد يُعد خيانة للفرصة العظيمة التي أتيحت له للعب مع نادي بحجم مانشستر يونايتد، مُشيدًا بمسيرته الخاصة في النادي وكيف كان يسعى لتحقيق النجاح فيه.

فرصة جديدة مع منتخب إنجلترا ودوري الأبطال

إذا تم انتقال راشفورد إلى برشلونة، قد تمنحه هذه الفرصة العودة إلى دوري أبطال أوروبا، مما يعزز آماله في العودة إلى تشكيلة منتخب إنجلترا للمشاركة في كأس العالم الصيف المقبل.