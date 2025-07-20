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أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق نادي بيراميدز تدريباته القوية في معسكره المقام حاليا بمدينة "إزميت" التركية، استعدادا للموسم الجديد، بخوض تدريب صباحي، في إطار البرنامج التدريبي بالمعسكر.

بيراميدز يواصل تدريباته المكثفة في معسكر إزميت استعدادًا للموسم الجديد

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش رفع الحمل التدريبي للفريق من خلال إقامة تدريبين صباحا ومساء، حيث ركز المران الصباحي على تدريبات البدنية ورفع معدلات اللياقة للاعبين.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانا مسائيا اليوم بملعب مدينة إزميت ويركز على تدريبات الكرة والشكل الخططي للفريق في ظل ارتباطات عديدة لفريق نادي بيراميدز في الموسم الجديد.