الرياض - كتبت رنا صلاح - في أجواء يسودها التوتر والترقب داخل القلعة الحمراء، ظهر المهاجم وسام أبو علي صباح اليوم الأحد بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، في مشهد ربما يكون الأخير له كلاعب داخل صفوف الفريق، قبل انتقاله المنتظر إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي.

الظهور الأخير.. ماذا فعل وسام أبو علي في التتش قبل الرحيل عن الأهلي؟ صفقة ضخمة لكولومبوس كرو

خضع وسام أبو علي لتدريبات تأهيلية وبدنية منفردة على ملعب التتش، تنفيذًا لتعليمات محمد يوسف المدير الرياضي، وذلك بعد غيابه عن القياسات الطبية خلال الأيام الماضية، اعتراضًا على رفض إدارة الأهلي للعروض الخارجية التي تلقاها مؤخرًا.

ويأتي ظهوره بعد راحة استمرت يومين، ضمن برنامج محدد وضعه الجهاز الفني مسبقًا.

استبعاد رسمي من معسكر تونس

استُبعد اللاعب رسميًا من معسكر الفريق المقام حاليًا في تونس، بعد تجاهله إجراء الأشعة الطبية اللازمة لتشخيص إصابته، ما دفع المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، بالتنسيق مع محمد يوسف، إلى استبعاده وتغريمه ماليًا.

صفقة انتقال ضخمة إلى كولومبوس كرو

تقترب إدارة الأهلي من إنهاء صفقة بيع وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار، تُسدد على دفعتين:

5.5 مليون دولار فور توقيع العقود.

2 مليون دولار في يناير المقبل.

بالإضافة إلى 15٪ نسبة إعادة بيع مستقبلية لصالح الأهلي.

2 مليون دولار كحوافز مرتبطة بعدد الأهداف (مليون لكل من 10 و15 هدفًا).

أرباح غير مباشرة: نادي سيريوس السويدي يستفيد

سيحصل نادي سيريوس السويدي، الذي انتقل منه وسام إلى الأهلي مطلع 2024، على نسبة 10٪ من صفقة إعادة البيع، ما يعادل 750 ألف دولار، ورغم أن مسيرة وسام أبو علي مع الأهلي لم تدم طويلًا، إلا أن انتقاله المرتقب إلى الدوري الأمريكي يعكس حجم الاهتمام به كلاعب واعد. ويبقى السؤال: هل ينجح في فرض اسمه هناك ويجعل من الصفقة مكسبًا رياضيًا واقتصاديًا للأهلي؟