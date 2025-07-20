"محدش يلوي دراعنا".. طلب غريب من نجم الأهلي يثير غضب الخطيب وجماهير النادي !!

الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت مصادر رسمية في النادي الأهلي بأن هناك أزمة جديدة قد طرأت على السطح فيما يخص انتقال اللاعب أحمد عبد القادر إلى صفوف نادي الحزم السعودي، وذلك بسبب اختلاف اللاعب مع النادي بخصوص شروطه الشخصية والراتب الذي سيحصل عليه.

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يواجه انتقال أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي إلى نادي الحزم السعودي أزمة مفاجئة على الرغم من موافقة القلعة الحمراء على العرض المقدم من النادي السعودي والبالغ 600 ألف دولار.

وعلى الرغم من اتفاق الأهلي مع الحزم على تفاصيل الصفقة، فإن المفاوضات توقفت بسبب رغبة اللاعب في تضمين بند يسمح له بالرحيل في نهاية الموسم المقبل وهو ما رفضه الجانب السعودي تمامًا.

ويأتي ذلك في ظل خروج عبدالقادر من حسابات الجهاز الفني مؤخرًا ما دفع إدارة الأهلي لمحاولة تسويقه خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة وأن عقده يتبقى فيه موسم واحد فقط ما يتيح له التوقيع لأي نادٍ بشكل حر في يناير المقبل.

وبحسب التقارير، فاللاعب لا يزال في انتظار حسم موقفه في وقت يسعى فيه الأهلي للاستفادة المالية قبل رحيله مجانًا في حال عدم إتمام الصفقة الحالية.

موقف الأهلي من بيع أحمد عبد القادر

وتشير مصادر مطلعة داخل النادي إلى أن عبدالقادر يدرس عدة عروض بديلة في حال فشل انتقاله للحزم، وذلك وسط اهتمام من أندية محلية وخارجية ترغب في ضمه مستفيدة من موقفه التعاقدي.

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مصير اللاعب، وخاصة أن الأهلي يسعى لإنهاء الصفقة في أقرب وقت لتجنب رحيله المجاني وفقدان قيمة بيعه في ظل سياسة النادي بترشيد الإنفاق والاستفادة من كل الأصول المتاحة.