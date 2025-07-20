نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفراد | ليفربول يعلن عبر دوت الخليج الرياضي انتهاء صفقة ايكتيكي رسميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجحت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي في حسم صفقة جديدة من العيار الثقيل لتدعيم خط الهجوم الريدز، استعدادا للموسم الجديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في ظل اقتراب رحيل بعض نجوم الفريق.

وتوصل مسؤولي العملاق الإنجليزي في الساعات الماضية لاتفاق مع إدارة نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، لضم المهاجم الفرنسي هوجو إيكتيكي، الذي لفت الأنظار بشدة منذ الموسم الماضي.

- ليفربول يضم إيكتيكي

وتلقى إيكتيكي نجم خط هجوم فرانكفورت هذا الصيف العديد من العروض الخارجية لضمه خاصة من كبار البريميرليج، حيث كان اللاعب هدفا واضحا لمسؤولي نادي نيوكاسل هذا الصيف.

وأكد جيمس بيرس، الصحفي الإنجليزي الموثوق المختص بنادي ليفربول في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" الصفقة انتهت بشكل رسمي".

وتابع:" تم الاتفاق حول انتقال اللاعب إلى قلعة الريدز في صفقة اقتربت قيمتها من 90 مليون جنيه استرليني".

على جانب أخر، جاء انسحاب نادي نيوكاسل يونايتد من مفاوضات ضم إيكيتيكي، بسبب ارتفاع قيمة الصفقة بشكل كبير خاصة وأن النادي الألماني لم ينفق مبالغ طائلة حين تعاقد مع اللاعب.

إيكيتيكي البالغ من العمر 23 عاما تألق مع فرانكفورت الموسم الماضي، إذ سجل 22 هدفًا في 48 مباراة، وكون ثنائيا رائعا مع مرموش في النصف الأول من الموسم

