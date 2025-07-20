من يعوض رحيله؟الأهلي يُنهي اتفاقه على بيع وسام أبو علي لكولومبوس الأمريكي..والمهاجم الجديد قيد البحث

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أحمد جودة - القاهرة - من يعوض أبو علي؟الأهلي يُنهي اتفاقه على بيع وسام أبو علي لكولومبوس الأمريكي..والمهاجم الجديد قيد البحث.

الأهلي يُنهي مفاوضات بيع وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو مقابل 9 ملايين دولار، ويبدأ التحرك للتعاقد مع مهاجم بديل محلي أو أجنبي.

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متى يعلن الأهلي رحيل وسام أبو علي إلي أمريكا ؟

اقترب النادي الأهلي بشكل كبير من إعلان انتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، بعدما توصّلت الإدارة الحمراء لاتفاق نهائي بشأن الجوانب المالية للصفقة.

وأكدت مصادر مطلعة داخل القلعة الحمراء أن الصفقة ستكلف كولومبوس مبلغًا يُقدر بـ7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى 1.5 مليون دولار كمكافآت مرتبطة بالأداء (المشاركة، التسجيل، الصناعة)، إلى جانب 15% من إعادة البيع مستقبلًا.

ورغم تعثر المفاوضات في بدايتها، فإن الساعات الماضية شهدت تقاربًا حاسمًا في وجهات النظر، ليصبح الإعلان الرسمي عن الصفقة مسألة وقت.

وأكد مصدر داخل الأهلي أن إدارة النادي لم تتراجع عن مطالبها المالية، بل تمسّكت بكافة الحقوق القانونية، خاصة أن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد يمتد لأربعة مواسم مقبلة.

ويأتي قرار بيع وسام أبو علي بعد عدة أزمات متكررة مع الجهاز الفني بقيادة ريكاردو ريبيرو، كان أبرزها رفض اللاعب الخضوع للفحوصات الطبية، وتغيبه عن القياسات البدنية مع استئناف التدريبات.

وهو ما دفع النادي إلى توقيع غرامات مالية عليه واستبعاده من معسكر الفريق المقام حاليًا في تونس.

مهاجم جديد قادم.. أسماء مطروحة أبرزها مصطفى محمد

بالتزامن مع إنهاء صفقة وسام أبو علي، بدأت لجنة التخطيط في الأهلي بحث ملف التعاقد مع مهاجم جديد. وتشمل الترشيحات أسماء محلية ودولية، أبرزها مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي.

و يميل الجهاز الفني للتعاقد مع مهاجم يُسجل كلاعب محلي، ما يفتح الباب أمام ضم مهاجم فلسطيني جديد بنفس طريقة قيد وسام أبو علي، أو لاعب محلي، في ظل اكتفاء قائمة الأجانب بخمسة لاعبين: ديانج، بن شرقي، جراديشار، بلال بن رمضان، واشرف داري.

وأي تحرك لضم لاعب أجنبي جديد سيتطلب أولًا رحيل أحد الخماسي الأجنبي الحالي.

و من المنتظر أن يُعلن الأهلي رسميًا عن إتمام الصفقة خلال يومين، في وقت يتحرك فيه النادي سريعًا لحسم بديل هجومي قادر على قيادة الخط الأمامي في الموسم الجديد.