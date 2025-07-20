نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي يفتح النار على أحمد فتوح بعد أزمة الساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شنّ الإعلامي كريم رمزي، هجوما عنيفا على أحمد فتوح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب أزمة حضوره حفل راغب علامة بالساحل الشمالي.

كريم رمزي يفتح النار على أحمد فتوح بعد أزمة الساحل الشمالي

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "الزمالك اتخذ موقف قوي ضد فتوح، أحمد فتوح لاعب مستهتر آخر أزمة إلى فتوح كان سبب في وفاة شخص الله يرحمهو كان بسبب نفس الفكرة التي حدثت خلال الساعات الماضية".

وتابع:" فتوح اللاعب الدولي وكابتن نادي الزمالك لن يتمكن من كسب تعاطف اي شخص بعد الأزمات المتكررة له وبعد الأزمة الأخيرة ايام اللاعب أصبحت معدودة في نادي الزمالك ويقترب من الرحيل بشكل رسمي".

