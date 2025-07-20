نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلورنتينو بيريز يستعد لتجديد عقود ثلاثي ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي ريال مدريد استعداداته للموسم الرياضي 25/26 بعد مشاركته في كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أثرت تلك المشاركة في وضع النادي على مختلف الأصعدة، بما في ذلك تعديل بعض الخطط التي كانت قد وُضعت سابقًا قبل وصول تشابي ألونسو كمدرب جديد للفريق.

رغم دعم المدرب الباسكي تشابي ألونسو الكامل من قِبَل الإدارة البيضاء، إلا أن مجلس إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز لا يزال متمسكًا بخططه الخاصة بشأن استمرار بعض اللاعبين. حيث سيتم الإعلان في الأيام المقبلة عن تجديد عقود بعض اللاعبين الذين كانت تجديداتهم قد حُسمت بالفعل في نهاية الموسم الماضي. ولا توجد أي نية لإلغاء هذه التجديدات، إذ أن الأمور كانت قد وُضعت في مسارها الصحيح منذ فترة طويلة.

تجديد عقد كورتوا

من بين اللاعبين الذين سيحصلون على تجديد لعقودهم في الأسابيع المقبلة، يتصدر الحارس البلجيكي تيبو كورتوا القائمة. يُعتبر كورتوا أحد أبرز لاعبي ريال مدريد حاليًا، وهو عنصر لا غنى عنه في بناء المشروع الرياضي الحالي للفريق. ولذلك، قررت الإدارة تجاوز أحد القواعد غير المكتوبة للنادي، والتي تقضي بتجديد عقود اللاعبين الذين تجاوزوا سن الثلاثين بعقود سنوية فقط. ورغم تجاوز كورتوا سن الثلاثين، مع تعرضه لأربع إصابات في موسم 24/25، إلا أنه ما زال يُعتبر أفضل حارس مرمى في العالم، مما دفع الإدارة إلى اتخاذ القرار بتجديد عقده لفترة طويلة.

براهيم دياز في دائرة التجديد

اللاعب الثاني الذي سيحصل على تجديد عقده هو براهيم دياز. النجم الشاب الذي عاد إلى ريال مدريد في صيف 2023، لم يتمكن من إثبات نفسه بشكل كبير تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، حيث كان دوره في الفريق ثانويًا. وقد استمر هذا الوضع خلال فترة مونديال الأندية، على الرغم من قلة الفرص التي أتيحت له للمشاركة. ورغم قلة الفرص، لا يزال النادي يعتزم تجديد عقده، ويأمل أن يتمكن دياز من إثبات نفسه بشكل أفضل خلال الفترة القادمة.

راوول أسينسيو: التجديد المنتظر بعد التحديات الأخيرة

اللاعب الثالث الذي سيحصل على تجديد عقده هو راوول أسينسيو. المدافع الكاناري الذي انضم بشكل مفاجئ إلى الفريق الأول الموسم الماضي بسبب نقص الخيارات الدفاعية في الفريق، قدم أداءً جيدًا في الفترة الأولى مع الفريق. إلا أن أدائه في مونديال الأندية لم يكن كما كان متوقعًا، حيث ظهر بشكل غير جيد في بعض المباريات، خاصة في مباراة باريس سان جيرمان وباتشوكا، مما أدى إلى تراجع مكانته في التشكيلة الأساسية. ومع ذلك، يتوقع الجميع أن يعود أسينسيو في أفضل حالاته استعدادًا للموسم القادم، حيث يخطط النادي لتعديل عقده مع الفريق الأول.

ومن المتوقع أن يمتد عقد أسينسيو مع ريال مدريد حتى صيف 2031، بعد أن كان يحق له الرحيل كوكيل حر في صيف 2026.