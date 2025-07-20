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أحمد جودة - القاهرة - أكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن نادي ريال مدريد بات قريبًا من تمديد عقد مدافعه الشاب راؤول أسينسيو، ليبقى ضمن صفوف الفريق حتى صيف عام 2031.

ريال مدريد يحصّن مدافعه الشاب أسينسيو بعقد طويل حتى 2031

ويُعد أسينسيو من أبرز المواهب الدفاعية الصاعدة في ريال مدريد، حيث جذب الأنظار بأدائه المميز مع الفرق السنية بالنادي، ما دفع الإدارة للتحرك سريعًا لتأمين استمراره على المدى الطويل ضمن مشروع الفريق المستقبلي.

وبحسب رومانو، فإن الاتفاق شبه منجز، ويتبقى فقط بعض التفاصيل النهائية قبل الإعلان الرسمي عن توقيع العقد الجديد، الذي يعكس ثقة النادي الكبيرة في تطور اللاعب وقدرته على تمثيل الفريق الأول في السنوات القادمة.

ريال مدريد يواصل بهذه الخطوة سياسة تأمين المواهب الصاعدة بعقود طويلة الأمد، في ظل سعيه لبناء جيل جديد قادر على الحفاظ على الهوية التنافسية للنادي محليًا وقاريًا.