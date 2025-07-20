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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي أرسنال عن قائمته المكونة من 30 لاعبًا التي ستخوض الجولة التحضيرية في آسيا، وشهدت القائمة مفاجأة لافتة بضم الثنائي الشاب ماكس داومان ومارلي سالمون، وكلاهما يبلغ من العمر 15 عامًا.

أرسنال يفاجئ الجميع ويضم موهبتين بعمر 15 عامًا إلى جولة آسيا التحضيرية

وسينضم داومان، لاعب الوسط الهجومي، وسالمون، قلب الدفاع، إلى كوكبة من اللاعبين البارزين، من بينهم الصفقات الجديدة مارتن زوبيميندي، كيبا أريزابالاجا، وكريستيان نورغارد، في جولة تشمل مواجهات قوية استعدادًا للموسم الجديد.

الغائب الأبرز عن الرحلة سيكون نوني مادويكي، صفقة أرسنال الجديدة القادمة من تشيلسي مقابل 48.5 مليون جنيه إسترليني، حيث قرر النادي منحه فترة راحة بعد مشاركته مع "البلوز" في كأس العالم للأندية. ومن المقرر أن ينضم اللاعب للفريق عقب العودة من آسيا.

ويستهل أرسنال جولته بمواجهة ميلان في سنغافورة يوم 23 يوليو، تليها مباراة ضد نيوكاسل يوم 27 من نفس الشهر، قبل الانتقال إلى هونغ كونغ لخوض قمة مرتقبة أمام توتنهام في ديربي شمال لندن يوم 31 يوليو.

ماكس داومان، الذي لن يبلغ 16 عامًا قبل ديسمبر المقبل، يعد من أبرز المواهب في أكاديمية النادي، وكان قد سافر مع الفريق الأول خلال معسكر الشتاء في يناير الماضي. ورغم تألقه، لم يتمكن من المشاركة رسميًا الموسم الماضي بسبب لوائح الدوري الإنجليزي التي تمنع مشاركة من هم دون سن السادسة عشرة في مباريات الفريق الأول.

مشاركة داومان وسالمون في جولة الفريق تعكس إيمان ميكيل أرتيتا ومشروع أرسنال بالاعتماد على المواهب الصاعدة ودمجها مبكرًا في أجواء الفريق الأول، وهو ما قد يمهد لظهورهما قريبًا على الساحة الكروية الكبرى.