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أحمد جودة - القاهرة - شهدت مسيرة ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، منعطفًا جديدًا ومثيرًا هذا الصيف، بعدما تحوّل من لاعب تحيط به الشكوك داخل "أولد ترافورد" إلى هدف بارز لنادي برشلونة الإسباني، حسب تقارير إعلامية متواترة.

التحول الكبير لراشفورد.. من لاعب غير مرغوب فيه في يونايتد إلى هدف لبرشلونة

راشفورد، الذي عانى من تذبذب في المستوى خلال الموسم الماضي وتعرض لانتقادات جماهيرية وإعلامية، لم يكن في حسابات الكثيرين ضمن خطط مانشستر يونايتد المستقبلية، وسط حديث عن إمكانية رحيله هذا الصيف.

لكن تألقه السابق، وسنه المناسب، وخبرته في اللعب تحت الضغط، جعلته محط اهتمام برشلونة، الذي يسعى لإعادة بناء تشكيلته الهجومية بلاعبين يملكون الجودة والمرونة التكتيكية، وهو ما يتوافر في الدولي الإنجليزي صاحب الـ27 عامًا.

وبينما لا يزال موقف إدارة اليونايتد غير واضح بشأن مستقبل اللاعب، فإن دخول نادٍ بحجم برشلونة على خط المفاوضات قد يفتح الباب أمام راشفورد لاستعادة بريقه في بيئة جديدة، وتحت ضغط جماهيري مختلف تمامًا.

التحول في وضع راشفورد يلخّص واقع كرة القدم الحديثة، حيث يمكن للاعب أن ينتقل بين القمة والهاوية في موسم واحد، قبل أن تعيده فرصة جديدة إلى دائرة الأضواء من جديد.