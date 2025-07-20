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أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي جالطة سراي التركي بات قريبًا من التوصل إلى اتفاق نهائي مع نابولي للتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، في صفقة ضخمة تصل قيمتها إلى 75 مليون يورو (نحو 65 مليون جنيه إسترليني).

صفقة مدوية تقترب من الحسم.. أوسيمين على أعتاب الانتقال إلى جالطة سراي

وبحسب التقرير، فإن النادي التركي وافق على عدد من الشروط التي فرضها نابولي من أجل إتمام الصفقة، ما مهّد الطريق أمام اقتراب الإعلان الرسمي عنها خلال أيام قليلة.

أوسيمين، البالغ من العمر 25 عامًا، يُعد من أبرز المهاجمين في أوروبا، وساهم بشكل كبير في تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي موسم 2022-2023، بعد غياب دام عقودًا، ما جعله هدفًا للعديد من الأندية الكبرى في القارة.

انتقال اللاعب إلى الدوري التركي يُعد خطوة مفاجئة بالنظر إلى مستواه العالي ومكانته في سوق الانتقالات، لكن الطموح المتزايد لجالطة سراي ورغبته في المنافسة القارية دفعته لتقديم عرض استثنائي من أجل ضم النجم النيجيري.

ومن المنتظر أن يتم الاتفاق على التفاصيل النهائية في الساعات المقبلة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ الكرة التركية.