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أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة "TalkSport" أن نادي توتنهام هوتسبير قد تقدم باستفسار رسمي بشأن إمكانية التعاقد مع المدافع الأوكراني إيليا زابارنيي، لاعب بورنموث البالغ من العمر 22 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

توتنهام يستفسر عن زابارنيي.. المدافع الأوكراني يدخل دائرة اهتمامات السبيرز

زابارنيي قدّم موسمًا لافتًا مع بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أظهر نضجًا تكتيكيًا وقوة دفاعية جعلته من أبرز المدافعين الشباب في المسابقة، ما جذب أنظار عدة أندية، على رأسها توتنهام الساعي لتعزيز خطه الخلفي.

ويأتي اهتمام السبيرز في إطار خطة إعادة بناء الدفاع التي يقودها المدرب أنجي بوستيكوغلو، والذي يسعى لتدعيم صفوفه بلاعبين شباب قادرين على التأقلم سريعًا مع فلسفة اللعب الهجومي للفريق.

حتى الآن، لم يُقدَّم عرض رسمي من توتنهام، إلا أن خطوة الاستفسار تعكس وجود نية حقيقية للتحرك، وقد تتطور الأمور خلال الأيام المقبلة في حال حصل بورنموث على عرض يلبي طموحاته المالية.