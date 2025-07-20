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أحمد جودة - القاهرة - أثار نادي أرسنال جدلًا واسعًا بعد أن ظهر المدافع الإسباني كريستيان موسكيرا، لاعب فالنسيا، مرتديًا قميص الفريق في صورة نُشرت ضمن الإعلان الرسمي عن التعاقد مع نوني مادويكي القادم من تشيلسي، حسب ما ذكرته صحيفة "ستاندرد" البريطانية.

أرسنال يكشف بالخطأ عن صفقة موسكيرا أثناء إعلان ضم مادويكي

الصورة التي ضمت موسكيرا بقميص أرسنال تم حذفها سريعًا من القنوات الرسمية للنادي، ما دفع الجماهير والمتابعين للتكهن بإتمام الصفقة خلف الكواليس قبل الإعلان الرسمي عنها.

ويُعد موسكيرا، البالغ من العمر 19 عامًا، أحد أبرز المواهب الدفاعية في إسبانيا، ولفت الأنظار بمستوياته القوية مع فالنسيا في الليغا خلال الموسم الماضي، ما جعله محل اهتمام عدة أندية أوروبية، قبل أن يبدو أن أرسنال حسم السباق للتعاقد معه.

حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من النادي اللندني أو فالنسيا بشأن الصفقة، لكن ظهور اللاعب بقميص "الغانرز" قد يكون تمهيدًا لإعلان وشيك، ضمن خطة أرتيتا لتعزيز خط الدفاع استعدادًا للموسم الجديد.