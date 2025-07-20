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أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "تيليجراف" البريطانية أن نادي أرسنال نجح في تأمين بقاء النجم الشاب إيثان نوانيري، لاعب خط الوسط الهجومي، بعد توصله لاتفاق مع اللاعب على توقيع عقد جديد يمتد لخمس سنوات.

أرسنال يحسم مستقبل نوانيري ويوقع معه عقدًا طويل الأمد

ويبلغ نوانيري من العمر 18 عامًا، ويُعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في أكاديمية "الغانرز"، بعدما أصبح أصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في سن 15 عامًا فقط.

العقد الجديد يُعد رسالة واضحة من إدارة أرسنال بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا تؤكد إيمانها بموهبة نوانيري ورهانها عليه ليكون جزءًا من مستقبل النادي على المدى الطويل.

ومن المتوقع أن يندمج اللاعب بشكل أكبر مع الفريق الأول خلال الموسم المقبل، في ظل خطة النادي لإعطاء الفرصة للنجوم الشباب وتأهيلهم للمنافسة على أعلى المستويات.