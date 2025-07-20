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أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي سندرلاند الإنجليزي توصل إلى اتفاق مع نادي ساسولو الإيطالي للتعاقد مع الجناح الفرنسي أرماند لوريونتي، البالغ من العمر 25 عامًا، مقابل صفقة تبلغ قيمتها 17.5 مليون جنيه إسترليني.

سندرلاند يقترب من ضم الجناح الفرنسي لوريونتي

وتأتي هذه الصفقة في إطار سعي سندرلاند لتعزيز صفوفه بلاعبين ذوي جودة عالية، استعدادًا للموسم الجديد، حيث يأمل الفريق في المنافسة بقوة للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

لوريونتي قدّم مستويات لافتة في الدوري الإيطالي مع ساسولو، حيث يتميز بسرعته ومهاراته الفردية وقدرته على اللعب على الجناحين، ما جعله هدفًا للعديد من الأندية، قبل أن يحسم سندرلاند الصفقة لصالحه.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية في الأيام القليلة المقبلة تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة، التي تُعد من أبرز تحركات النادي في سوق الانتقالات هذا الصيف.