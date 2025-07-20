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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت منصة "T24" التركية أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لفنربخشة، أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

مورينيو يطارد راشفورد.. فنربخشة يجهز مفاجأة مدوية من مانشستر يونايتد

راشفورد، البالغ من العمر 27 عامًا، عاش موسمًا صعبًا مع مانشستر يونايتد وسط تذبذب في الأداء وتراجع في معدلات التسجيل، ما فتح الباب أمام الشكوك حول مستقبله داخل "أولد ترافورد".

مورينيو، الذي سبق له الإشراف على راشفورد حينما كان مدربًا لليونايتد، يسعى لإعادة اكتشاف اللاعب في الدوري التركي، ضمن مشروعه الطموح لإعادة فنربخشة إلى منصات التتويج المحلية والقارية.

ورغم عدم تقديم فنربخشة عرضًا رسميًا حتى الآن، إلا أن التحرك المحتمل يعكس نوايا النادي الجادة في استقطاب أسماء من العيار الثقيل، وقد يكون راشفورد أحد أبرز مفاجآت الميركاتو إذا ما تمّت الصفقة.

وتبقى الكلمة الأخيرة لإدارة مانشستر يونايتد، التي لم تعلن موقفها بعد من مستقبل المهاجم الدولي، في ظل ارتباط النادي بعدة تغييرات فنية خلال الصيف الحالي.