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أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن نادي يوفنتوس يدرس إمكانية عقد صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد تقضي بانتقال المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، البالغ من العمر 22 عامًا، إلى صفوف "السيدة العجوز"، مقابل انتقال لاعب الوسط البرازيلي دوغلاس لويز، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى "الشياطين الحمر".

يوفنتوس يخطط لصفقة تبادلية مثيرة مع مانشستر يونايتد

ويبحث يوفنتوس عن مهاجم شاب يملك مقومات بدنية وفنية قوية لقيادة الخط الأمامي، ويعتبر هويلوند أحد أبرز الأسماء التي تحظى بإعجاب مسؤولي النادي، خصوصًا مع تراجع مستواه تحت قيادة إيريك تن هاغ في بعض فترات الموسم الماضي.

في المقابل، يسعى مانشستر يونايتد لتعزيز خط وسطه بلاعب قوي ومجرّب، ويُعد دوغلاس لويز من أبرز لاعبي المحور في الدوري الإيطالي، بعد أن قدم موسمًا مميزًا بقميص يوفنتوس، ما يجعله خيارًا مناسبًا لاحتياجات الفريق الإنجليزي.

الصفقة لا تزال في مرحلة الدراسة، ولم يتم التقدم بعروض رسمية حتى الآن، لكن احتمالية تنفيذها تبقى قائمة في ظل رغبة كلا الناديين في إجراء تغييرات استراتيجية على تشكيلتيهما قبل انطلاق الموسم الجديد.