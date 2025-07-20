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أحمد جودة - القاهرة - كشف موقع "CaughtOffside" أن المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، لاعب ليفربول البالغ من العمر 26 عامًا، أصبح محط أنظار أربعة أندية كبرى تسعى للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

سباق رباعي على داروين نونيز.. وبرشلونة وميلان في صراع مع الهلال والنصر

ويتصدر برشلونة الإسباني قائمة المهتمين بخدمات نونيز، إلى جانب ميلان الإيطالي، في ظل سعي كلا الناديين لتعزيز الخط الهجومي بلاعب يملك القوة والسرعة والقدرة على إنهاء الهجمات.

وفي المقابل، أبدى ناديا الهلال والنصر السعوديان اهتمامًا جادًا بالتعاقد مع نجم ليفربول، ضمن خطة دعم صفوفهما بأسماء عالمية، وسط استثمارات ضخمة تشهدها الكرة السعودية في السنوات الأخيرة.

نونيز، الذي انضم إلى ليفربول قادمًا من بنفيكا في صيف 2022، مرّ بموسم متباين على مستوى الأداء والفعالية، لكنه لا يزال يحظى بثقة الكثير من الأندية بسبب قدراته البدنية والفنية العالية.

حتى الآن، لم يُصدر ليفربول موقفًا رسميًا بشأن مستقبل اللاعب، لكن اهتمام هذا العدد من الأندية الكبيرة يؤشر إلى إمكانية فتح باب المفاوضات، في حال وصول عرض مناسب يرضي طموحات النادي الإنجليزي.