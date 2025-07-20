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أحمد جودة - القاهرة - أفاد الصحفي الألماني فابريزيو بليتينبرغ أن النجم الكولومبي لويس دياز، جناح ليفربول البالغ من العمر 28 عامًا، أبلغ إدارة ناديه برغبته في الانتقال إلى صفوف بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

لويس دياز يبلغ ليفربول برغبته في الانتقال إلى بايرن ميونيخ

وبحسب التقرير، فإن دياز حسم موقفه الشخصي وأبدى رغبة واضحة في خوض تجربة جديدة مع العملاق البافاري، إلا أن ليفربول رفض عرضًا رسميًا من بايرن في وقت سابق من هذا الأسبوع، في إشارة إلى تمسك النادي بخدمات اللاعب.

دياز، الذي انضم إلى ليفربول في يناير 2022 قادمًا من بورتو، أصبح من الأعمدة الأساسية في تشكيل الفريق، ويمتاز بسرعته ومهاراته الهجومية، ما جعله هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها بايرن ميونيخ الساعي لتعزيز خطه الأمامي بعد موسم متذبذب على الصعيدين المحلي والقاري.

وتشير التقارير إلى أن المفاوضات لا تزال مفتوحة، مع احتمالية عودة بايرن بعرض محسّن خلال الأيام المقبلة، في محاولة لإقناع ليفربول بالتخلي عن نجمه الكولومبي.