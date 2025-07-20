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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن النجم الهولندي تشافي سيمونز، لاعب خط وسط لايبزيغ والبالغ من العمر 22 عامًا، يفضّل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تشافي سيمونز يفضّل البريميرليج.. وتشيلسي وآرسنال في حالة ترقب

ويحظى سيمونز باهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، إلا أن تشيلسي وآرسنال يراقبان وضعه عن كثب، تحسبًا لإمكانية التحرك الرسمي لضمه في حال سنحت الفرصة.

تشافي، الذي تألق بقميص لايبزيغ في الموسم الماضي على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان، يعتبر أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، ويتميّز بقدرته على اللعب في مراكز متعددة سواء كصانع ألعاب أو جناح هجومي.

ولا يزال مستقبل اللاعب مع باريس سان جيرمان غامضًا، في ظل رغبة العديد من الأندية في الاستفادة من خدماته، إلى جانب تفضيل اللاعب خوض تجربة جديدة في البريميرليغ، التي يعتبرها البيئة الأنسب لتطوره الفني والبدني.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة في الأسابيع المقبلة، خاصة مع اقتراب فتح الباب أمام العروض الرسمية من قبل الأندية المهتمة.