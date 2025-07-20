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أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نادي جالطة سراي التركي قد تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع الحارس البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي، مقابل 3 ملايين يورو (ما يعادل 2.6 مليون جنيه إسترليني).

عرض مفاجئ من جالطة سراي للتعاقد مع حارس مانشستر سيتي إيدرسون

ويبلغ إيدرسون من العمر 31 عامًا، وكان من الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا خلال السنوات الماضية، حيث ساهم في فوز السيتي بالعديد من البطولات المحلية والقارية، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

العرض التركي يُعد مفاجئًا بالنظر إلى القيمة الفنية العالية للحارس البرازيلي، كما أن المبلغ المقدم لا يعكس قيمته السوقية الحالية، ما يثير التساؤلات حول مستقبل اللاعب داخل قلعة الاتحاد، خاصة بعد ورود تقارير سابقة عن إمكانية رحيله هذا الصيف بحثًا عن تحدٍ جديد.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من جانب مانشستر سيتي أو اللاعب بشأن العرض، إلا أن تحرك جالطة سراي يعكس طموح النادي التركي في تدعيم صفوفه بأسماء كبيرة خلال سوق الانتقالات الحالية.