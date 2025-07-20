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أحمد جودة - القاهرة - أفاد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن نادي مانشستر سيتي يدرس خيار التعاقد مجددًا مع الحارس الإنجليزي الشاب جيمس ترافورد، البالغ من العمر 22 عامًا، والذي انتقل إلى صفوف بيرنلي في وقت سابق.

مانشستر سيتي يدرس استعادة جيمس ترافورد في حال رحيل أحد حارسيه الأساسيين

وبحسب التقرير، فإن خطوة استعادة ترافورد ستكون مشروطة برحيل أحد الحارسين الأساسيين في مانشستر سيتي، سواء البرازيلي إيدرسون أو الألماني زاك ستيفن، ما يفتح الباب أمام تغييرات محتملة في مركز حراسة المرمى داخل الفريق السماوي هذا الصيف.

جيمس ترافورد يُعد من أبرز الحراس الواعدين في إنجلترا، وقد سبق له التدرج في أكاديمية السيتي قبل أن ينتقل إلى بيرنلي بحثًا عن فرص أكبر للمشاركة. تألقه اللافت في الدوري الإنجليزي جذب اهتمام مسؤولي مانشستر سيتي مجددًا، خاصة في ظل الغموض المحيط بمستقبل إيدرسون الذي ارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى الدوري السعودي وجالطة سراي التركي.

ومن المتوقع أن تحسم إدارة السيتي موقفها النهائي خلال الأسابيع المقبلة، حسب ما ستؤول إليه المفاوضات بشأن مستقبل الحراس الحاليين.